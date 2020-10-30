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Мишустин освободил от должности первого замминистра транспорта

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Премьер-министр России Михаил Мишустин 30 октября освободил от должности первого замминистра транспорта Иннокентия Алафинова.

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«Освободить Алафинова Иннокентия Сергеевича от должности первого заместителя министра транспорта Российской Федерации по его просьбе», — цитирует ТАСС распоряжение правительства.

По данным официального сайта Минтранса, Алафинов занимал должность первого заместителя министра с августа 2018 года. До этого он также работал в Минфине и Федеральном дорожном агентстве.

Алафинов награжден нагрудными знаками «Почетный работник транспорта России», «Почетный дорожник России» и другими ведомственными наградами.

На прошлой неделе Мишустин освободил от должности замглавы Минцифры Алексея Волина, который отвечал за медиаотрасль.

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