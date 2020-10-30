В Италии зафиксировали новый рекорд по заболеваемости COVID-19

В Италии за сутки выявили рекордное количество случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в пятницу, 30 октября, издание Corrierе Della Sera.

Уточняется, что зафиксировано 31 084 случая.

Предыдущий рекорд заболеваемости коронавирусом был установлен днем ранее — 26 831.

За сутки в стране зафиксировано 199 летальных исходов из-за COVID-19, днем ранее сообщалось о 217 летальных случаях.

Наибольшие опасения вызывает ситуация в Ломбардии, Кампании и Венето.

По данным портала Worldometer, всего в Италии за время пандемии диагностировали 647 674 случая заражения коронавируса. 38 321 инфицированный скончался, а 283 567 человек выздоровели.

В Европе в последние несколько недель наблюдается рост числа заболевших, власти вводят ограничительные меры: там ограничили работу ресторанов, пиццерий и тратторий до полуночи и запретили скопление людей у входов в бары и рестораны, в парках, на улицах и площадях.