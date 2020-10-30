Прямой эфир
Сюжет:

В Италии зафиксировали новый рекорд по заболеваемости COVID-19

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Италии за сутки выявили рекордное количество случаев заражения коронавирусом COVID-19, сообщает в пятницу, 30 октября, издание Corrierе Della Sera.

Второй европейский: в странах ЕС опять вводят ограничения из-за COVID
Жители реагируют на ужесточение режима с пониманием, но не всегда ведут себя дисциплинированно

Уточняется, что зафиксировано 31 084 случая.

Предыдущий рекорд заболеваемости коронавирусом был установлен днем ранее — 26 831.

За сутки в стране зафиксировано 199 летальных исходов из-за COVID-19, днем ранее сообщалось о 217 летальных случаях.

Наибольшие опасения вызывает ситуация в Ломбардии, Кампании и Венето.

По данным портала Worldometer, всего в Италии за время пандемии диагностировали 647 674 случая заражения коронавируса. 38 321 инфицированный скончался, а 283 567 человек выздоровели.

В Европе в последние несколько недель наблюдается рост числа заболевших, власти вводят ограничительные меры: там ограничили работу ресторанов, пиццерий и тратторий до полуночи и запретили скопление людей у входов в бары и рестораны, в парках, на улицах и площадях.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020