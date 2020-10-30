Дептранс сообщил об изменениях в расписании поездов на МЦД-2 в ноябре

Расписания движения поездов на Московском центральном диаметре (МЦД-2) изменится в ноябре из-за масштабных ремонтных работ. Об этом 30 октября сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта столицы.

На участке Курская–Дмитровская на МЦД-2 движение поездов будет остановлено ежедневно с 13:00 до 15:00, а на других участках диаметра поезда будут следовать по одному пути с увеличенным интервалом.

«В ночное время с 1 на 2, со 2 на 3, с 3 на 4, с 5 на 6, с 6 на 7 и с 8 на 9 ноября с 22:40 до 03:20 будет проводиться укладка путей, в связи с этим график движения поездов на МЦД-2 будет скорректирован. На участке Курская–Каланчевская электропоезда будут двигаться по одному пути с увеличенным интервалом. Изменения связаны с масштабными работами по развитию центрального участка второго диаметра Каланчевская–Курская для D2 и перспективного D4», — говорится в сообщении.

На участках планируют построить два дополнительных пути, развить инженерные сети и коммуникации, реконструировать путепроводы и станцию Каланчевская, чтобы после создать на станции транспортный хаб.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев подписали стратегию развития транспортной инфраструктуры столичного региона.

Сергей Собянин сообщил о единой карте для проезда в общественном транспорте Москвы и области. По его словам, единая билетная проездная система должна заработать с января 2021 года.