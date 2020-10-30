Марадона заявил о вере в Путина и российскую вакцину от COVID-19

Чемпион мира по футболу 1986 года аргентинец Диего Марадона заявил в пятницу, 30 октября, что надеется на президента России Владимира Путина и уверен, что в скором времени появится вакцина от COVID-19.

«Я верю в Путина, я убежден, что вскоре у него будет вакцина, потому что это (коронавирус. — Ред.) уже больше невозможно выносить», — заявил Марадона в интервью изданию Clarín.

Он добавил, что в Аргентине многие остались без работы из-за пандемии, и пожелал ее скорейшего окончания. По словам прославленного футболиста, он хочет, чтобы аргентицы были счастливы.

Диего Марадона ранее был вынужден уйти на самоизоляцию из-за контакта с зараженным коронавирусной инфекцией.

Ранее, 12 октября, стало известно, что Диего Марадону включили в список самых переоцененных футболистов.