Армия Израиля провела рейды по сирийским укреплениям на границе

Армия Израиля провела рейды по сирийским укреплениям, которые были построены с нарушениями на границе. Об этом в пятницу, 30 октября, заявил командир территориальной 210-й дивизии Армии обороны Израиля, размещенной на части Голанских высот, генерал Роман Гофман.

По его словам, Армия обороны Израиля в настоящий момент не видит угрозы со стороны Сирии как государства, она опасается закрепления бойцов ливанского шиитского движения «Хезболла» в северной части Голанских высот.

«Мы видим угрозу не в сирийцах и не в Сирии как таковой, это государство, которое должно восстанавливать себя. <...> В стратегическом временном измерении мы должны сделать всё, чтобы предотвратить присутствие Ирана и «Хезболла» вообще в Сирии и на юге Сирии», — передает его слова ТАСС.

Кроме того, он заявил, что у России и Ирана два разных курса во взгляде на ситуацию в Сирии: Россия помогала Сирии закончить войну и хочет восстановить там экономику и «нормальную жизнь», Иран же хочет войны с Израилем, то есть «превращения» Голанских высот в район войны с Израилем».

Израильские военные регулярно проводят операции и наносят удары по сирийской территории, обосновывая их противодействием иранским военным и ответом на обстрелы со стороны САР.

Между Дамаском и Иерусалимом нет дипломатических отношений. В 1967 году в ходе Шестидневной войны Израиль оккупировал часть Голанских высот, принадлежащих Сирии с 1944 года. В 1981 году израильский парламент в одностороннем порядке утвердил над ними суверенитет Израиля.

Совбез ООН и большинство стран мира считают Голаны аннексированными, однако в апреле 2019 года президент США Дональд Трамп признал над ними израильский суверенитет. Россия считает такой шаг нарушением решений ООН.