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Четверо детей погибли при пожаре под Кировом

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Четверо детей погибли в ходе пожара в населенном пункте Ложкари на территории Кировской области. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

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Возгорание случилось в одной из квартир трехэтажного жилого дома. Площадь пожара составила 9 кв. м.

В результате происшествия погибли четверо детей в возрасте от одного до четырех лет. Согласно предварительной информации, в момент пожара дети были дома одни.

Причины и подробности происшествия уточняются.

Ранее в этот день двое мужчин погибли при пожаре в деревянном доме в Татарстане. Возгорание произошло на улице Полевой в селе Бессоново.

29 октября в Котовске Тамбовской области в результате возгорания пострадали четыре человека. Пожар произошел в жилом доме на улице Комсомольской.

28 октября в селе Ленинское Еврейской автономной области 12-летняя девочка выпрыгнула из окна горящей квартиры, чтобы спастись, и повредила спину.

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