Число погибших при землетрясении в Турции увеличилось до 12 человек, пострадали 419 человек. Об этом сообщило Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям (AFAD) в пятницу, 30 октября.

По информации агентства, поисково-спасательные работы продолжаются в поврежденных землетрясением 17 зданиях в Измире.

По данным телеканала NTV, землетрясение произошло в 14:51 по местному времени (совпадает с московским) и длилось 15 секунд. Эпицентр находился в Эгейском море в 17 км от города Сеферихисар на глубине около 16,5 км. Всего в провинции Измир было разрушено минимум 20 зданий. Также подземные толчки ощущались в Стамбуле, Чанаккале, Денизли и Бурсе.

Ранее сообщалось о гибели шести человек и 321 раненом.

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис выразили соболезнования президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану в связи с гибелью людей из-за стихийного бедствия.

В администрации президента Турции подчеркнули, что страна готова помочь Греции после землетрясения. Там уточнили, что «трагедия показала, как близки две страны», сообщает ТАСС.

В пострадавшем от землетрясения Измире находятся российские туристы. Посольство России в Турции отметило, что в настоящий момент не располагает информацией о пострадавших россиянах в турецком городе.