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Трамп назвал сумасшествием решение ВС о продлении приема бюллетеней

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Президент США Дональд Трамп 30 октября назвал сумасшествием решение Верховного суда (ВС) о продлении приема бюллетеней после 3 ноября.

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«Это решение сумасшедшее и очень плохое для нашей страны. Вы можете себе представить, что случится в этот девятидневный период? Выборы должны закончиться 3 ноября», — написал Трамп в Twitter.

Накануне Верховный суд США разрешил подсчитывать бюллетени для заочного голосования, пришедшие на избирательные участки в Северной Каролине по почте до 12 ноября включительно, передает газета The New York Times.

Вместе с тем ранее стало известно, что более 42 млн запрошенных бюллетеней для досрочного голосования не вернули в распоряжение почтовой службы США. Предполагается, что подавшие заявки решили в итоге проголосовать лично на участках.

По данным на 24 октября, более 50 млн американцев уже проголосовали досрочно. Из них 35 млн граждан отдали свой голос по почте, а 15 млн пришли на избирательные участки.

Свой выбор уже сделал как Трамп, так и его оппонент на грядущих президентских выборах — Джо Байден.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов палаты представителей конгресса, 13 губернаторов штатов и местные органы власти.

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