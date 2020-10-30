Казанский военный гарнизонный суд рассмотрел дело о драке между сослуживцами

Казанский военный гарнизонный суд рассмотрел дело военнослужащего танкового училища, который подрался с сослуживцем. Об этом сообщает пресс-служба СО СК России.

Драка произошла 5 июня 2020 года за складом ракетно-артиллерийского вооружения. Установлено, что военнослужащий ударил сослуживца ногой в челюсть и сломал ее. Причиной стало то, что виновнику не понравились высказывания и поведение своего оппонента, пишет ProKazan.ru.

Военнослужащий раскаялся и возместил потерпевшему причиненный ущерб. Суд прекратил уголовное дело в связи с примирением сторон.

20 сентября в подмосковном Красногорске местный депутат Александр Ясюченя устроил драку и угрожал оружием посетителю кафе. Источник «Известий» сообщил, что участниками конфликта стали лица, которые могли свидетельствовать против депутата.