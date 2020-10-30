Еврокомиссия пригрозила Венгрии из-за переговоров о российской вакцине

Венгрия сможет приобрести российскую вакцину от COVID-19, только если она будет сертифицирована в Евросоюзе, иначе последуют административные меры. Об этом заявил 30 октября представитель ЕК Эрик Мамер.

«Не обсуждается, что любая вакцина, закупаемая странами ЕС, должна полностью соответствовать стандартам качества ЕС и должна пройти процедуру сертификации на рынке Евросоюза. Если любая из стран ЕС закупит иностранную вакцину, которая не прошла сертификацию, Еврокомиссия будет вынуждена принять меры», — приводит ТАСС слова Мамера.

Кроме того, он подчеркнул, что российская или китайская вакцина никогда не будут частью стратегии вакцинации Евросоюза.

«Мы подписываем соглашения о поставках вакцины только с компаниями, которые будут производить вакцину на территории ЕС, и не ведем переговоры с Россией или Китаем. Это не значит, что другие вакцины не смогут попасть на наш рынок, но они должны будут пройти глубокую процедуру сертификации», — добавил он.

Ранее в этот же день еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес сообщила, что при наихудшем сценарии вакцину от коронавируса в ЕС создать не удастся.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что система здравоохранения всего Евросоюза перегружена из-за новой вспышки коронавирусной инфекции.

Несколько дней назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости принятия новых мер в связи со второй волной пандемии коронавируса на территории Евросоюза.