Прямой эфир
Сюжет:

Еврокомиссия пригрозила Венгрии из-за переговоров о российской вакцине

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Венгрия сможет приобрести российскую вакцину от COVID-19, только если она будет сертифицирована в Евросоюзе, иначе последуют административные меры. Об этом заявил 30 октября представитель ЕК Эрик Мамер.

Плато кипения: страны Евросоюза на пороге нового локдауна
При этом закрытие границ ВОЗ не считает необходимой мерой

«Не обсуждается, что любая вакцина, закупаемая странами ЕС, должна полностью соответствовать стандартам качества ЕС и должна пройти процедуру сертификации на рынке Евросоюза. Если любая из стран ЕС закупит иностранную вакцину, которая не прошла сертификацию, Еврокомиссия будет вынуждена принять меры», — приводит ТАСС слова Мамера.

Кроме того, он подчеркнул, что российская или китайская вакцина никогда не будут частью стратегии вакцинации Евросоюза.

«Мы подписываем соглашения о поставках вакцины только с компаниями, которые будут производить вакцину на территории ЕС, и не ведем переговоры с Россией или Китаем. Это не значит, что другие вакцины не смогут попасть на наш рынок, но они должны будут пройти глубокую процедуру сертификации», — добавил он.

Ранее в этот же день еврокомиссар по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стелла Кириакидес сообщила, что при наихудшем сценарии вакцину от коронавируса в ЕС создать не удастся.

Накануне глава Евросовета Шарль Мишель отметил, что система здравоохранения всего Евросоюза перегружена из-за новой вспышки коронавирусной инфекции.

Несколько дней назад глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о необходимости принятия новых мер в связи со второй волной пандемии коронавируса на территории Евросоюза.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020