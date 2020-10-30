Двойной удар: при землетрясении в Турции и Греции обрушились десятки зданий
Двойной удар: при землетрясении в Турции и Греции обрушились десятки зданий
2020-10-30 19:24:47
2020-10-30 19:24:47
2020-10-30 19:24:47
2020-10-30 19:24:47
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Несколько человек погибли, сотни ранены
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на западе Турции. Его эпицентр находился в Эгейском море на глубине 16,5 км. Основной удар принял на себя Измир, где обрушились десятки зданий, есть погибшие и на близлежащем греческом острове Самос. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency
Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в 14:51 по местному времени в 32 км от турецкого города Измир
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency
В результате подземных толчков были повреждены жилые дома и отели, в которых находились люди
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency
Погибло не менее шести человек, более 300 ранены
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency
В районе Борнова обрушилось четырехэтажное здание, спасатели отправились на поиски выживших под завалами
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency
Разрушено несколько зданий в районах Буджа и Байраклы
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Фото: Getty Images
В других городах, в том числе в Стамбуле, где также ощущались подземные толчки, началась паника
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency
После землетрясения в ближайшем к очагу городе Сеферихисар было зафиксировано цунами
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency
На близлежащем греческом острове Самос есть погибшие
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency
Землетрясение магнитудой 6,6 было зафиксировано и в районе Додеканесских островов в Греции
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency
Очаг находился в 24 км северо-западнее Самоса на глубине 10 км
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Mehmet Ozdogru
Во время землетрясения на Самосе на двух подростков 15 и 17 лет, возвращавшихся из школы по переулку, обрушилась каменная стена дома
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Фото: Getty Images/Anadolu Agency
Во время подземных толчков обрушилась часть церкви, легкие ранения получили четыре человека
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