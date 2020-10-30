Двойной удар: при землетрясении в Турции и Греции обрушились десятки зданий

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло на западе Турции. Его эпицентр находился в Эгейском море на глубине 16,5 км. Основной удар принял на себя Измир, где обрушились десятки зданий, есть погибшие и на близлежащем греческом острове Самос. Кадры с места событий — в фотогалерее «Известий»