Мемориал жертвам сталинских репрессий благоустроят в Иркутской области

Благоустройство мемориала жертвам сталинских репрессий в поселке Пивовариха Иркутской области планируется завершить в декабре. Захоронение является самым крупным в регионе.

«В настоящее время обновлены аллеи и дорожки, установлены звонница, беседка и Стена скорби. В ближайшее время на нее нанесут более 12,5 тыс. фамилий расстрелянных в Иркутской области в годы репрессий. Уточнение списка шло полтора года. Его разместили в интернете на сайте службы по охране объектов культурного наследия Иркутской области», — говорится в сообщении пресс-службы правительства региона.

На Стене скорби оставлено свободное место для фамилий расстрелянных. Работа по уточнению списков будет продолжена, пишет ИА IrkutskMedia.