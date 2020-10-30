Хуснуллин проверил строительство водоводов под Севастополем

Российский вице-премьер Марат Хуснуллин проинспектировал строительство новых объектов водоснабжения под Севастополем. В этом году Крым пережил настоящую засуху. В Севастополе сильно обмелело Чернореченское водохранилище. Сейчас специалисты строительного управления Минобороны сооружают водозаборы из реки Бельбек и Кадыковского карьера. Военные обещают сдать в эксплуатацию объекты водоснабжения к 1 марта будущего года. Вице-премьер Хуснуллин в компании с заместителем министра обороны Тимуром Ивановым и мэром Севастополя Михаилом Развожаевым побеседовали с жителями Бельбекской долины. Граждан заверили, что новые объекты водоснабжения не навредят экологии района. Администрация Севастополя также в этом году отремонтирует два крупнейших водопровода города, где происходят наибольшие потери.