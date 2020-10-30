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Центр управления регионом откроют в Приморье к декабрю

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Процесс создания Центра управления регионом в Приморском крае завершен на 86%. Уже зарегистрирован и готов приступить к работе оператор ЦУР, технические специалисты отрабатывают алгоритмы сбора информации, а будущие сотрудники центра изучают нормативную базу.

Как рассказали в министерстве цифрового развития и связи региона, среди субъектов ДФО Приморье продолжает удерживать лидерство по темпам подготовки к началу работы ЦУР, передает ИА PrimaMedia.

«Со дня на день должно начать работу обособленное подразделение АНО «Диалог Регионы» — оператор системы и центр компетенций Центра управления регионом Приморского края, который будет проводить обучение сотрудников, информировать жителей об открывающихся возможностях, а также следить за тем, чтобы ЦУР работал эффективно и без нареканий», — прокомментировали специалисты.

К 1 декабря Центр управления регионом должен начать работу. Цифровое подразделение призвано ускорить работу власти с сигналами с мест — в автоматическом режиме система будет обрабатывать сообщения из соцсетей и обращения граждан по поводу плохих дорог, протекающих крыш и прочих проблем, требующих решения. Как отмечает Vostokmedia, кроме Владивостока ЦУР постепенно охватит все крупные города края, а в дальнейшем — весь регион.

Ранее Минкомсвязь РФ предложила выделить 26,4 млрд рублей на создание центров управления регионом. В каждом субъекте откроют офисы — единое окно, которое будет получать и обрабатывать жалобы граждан, поступающие в электронном виде в госструктуры по всей стране, причем в ЦУР соберут не только обращения с официальных порталов, сайта госуслуг и горячих линий, но и упоминания в соцсетях и жалобы в мессенджерах. Предполагается, что это позволит найти самые болезненные точки и, решив проблемы, предотвратить их повторное появление.

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