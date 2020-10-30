Иркутской области выделили 15,7 млн рублей на ковидные лаборатории

Более 1,1 млрд рублей получит Иркутская область на борьбу с коронавирусной инфекцией. В том числе дополнительно регион получит 994,8 млн рублей на федеральные выплаты медикам, 15,7 млн рублей будет направлено на оснащение лабораторий, которые делают тесты на COVID-19. Еще 89,9 млн рублей предусмотрены на обеспечение препаратами людей, которые проходят лечение амбулаторно.

По информации регионального минздрава, продолжается отгрузка в аптеки лекарств от коронавирусной инфекции. В частности, с 21 по 30 октября поступило более 18 тыс. упаковок азитромицина. На следующей неделе ожидается еще около 17,5 тыс. упаковок. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

Как стало известно 27 октября, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, у которого подтвердился COVID-19, доставлен в больницу. Несмотря на стабильное состояние, ему потребовалось круглосуточное наблюдение врачей. Изначально после получения положительного теста на коронавирус Кобзев продолжал работать в режиме самоизоляции.