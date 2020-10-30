В Париже нейтрализовали угрожавшего полицейским ножами мужчину
В Париже нейтрализовали угрожавшего полицейским ножами мужчину, сообщает 30 октября Reuters со ссылкой на источники.
По данным собеседника агентства, всё произошло в юго-западном районе города.
По предварительной информации, правоохранители не пострадали.
Накануне мужчина напал на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце. Погибли три человека: две женщины и 55-летний работник церкви.
Оказалось, что нападавший является выходцем из Туниса 1999 года рождения, который прибыл во Францию в начале октября.
Позднее в тот же день в Авиньоне полицейские ликвидировали мужчину, пытавшегося совершить нападение на правоохранителей, а в Лионе был задержан вооруженный человек, готовивший атаку на пассажиров трамвая.
После инцидента в Ницце президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что в стране дополнительно мобилизуют военнослужащих, а также усилят безопасность молитвенных мест и школ.