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Таксисты перекрыли выезды из аэропорта Домодедово

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Московские таксисты, не желая платить за парковку, перекрыли своими машинами все выезды из аэропорта Домодедово. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает пресс-служба аэропорта.

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«Недобросовестные перевозчики на постоянной основе злоупотребляли бесплатным въездом на привокзальную площадь, въезжая и заезжая каждые 15 минут «по кругу». Их действия приводили к систематическому нарушению правил дорожного движения, провоцировали ДТП, мешали добросовестным перевозчикам выполнять заказы, осуществлять комфортную посадку и высадку пассажиров», — говорится в сообщении.

В пресс-службе аэропорта добавили, что виновники инцидента «пытались блокировать выезды с привокзальной площади, создавая риск ДТП для водителей и легальных такси».

По данным эпизодам сотрудники аэропорта и полицейские ведут работу, желая пресечь незаконные действия.

В аэропорту Домодедово ввели ограничение на бесплатный повторный въезд на привокзальную площадь, чтобы противодействовать нарушителям. С 27 октября в течение двух часов можно дважды въехать бесплатно на 15 минут.

«Ограничение на повторный въезд создаст для добросовестных перевозчиков и пассажиров более комфортные условия для высадки и посадки, заказа качественных и безопасных услуг такси», — добавили в пресс-службе аэропорта.

Ранее 29 октября в ФАС выступили против госрегулирования тарифов на такси. Введение государственного регулирования тарифов на такси может привести к изменению рынка. В результате может возникнуть черный рынок и отрасль вернется «на 20 лет назад».

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