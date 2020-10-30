СК возбудил дело после смерти пациентов на ИВЛ в ростовской больнице

В Ростове-на-Дону возбудили уголовное дело о гибели пяти пациентов, находящихся на лечении от COVID-19 в одном из городских госпиталей. Об этом сообщили в Следственном управлении СК РФ по Ростовской области в пятницу, 30 октября.

Дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ).

В рамках расследования уголовного дела следственным путем будут установлены причины и обстоятельства наступления смерти пациентов медицинского учреждения, уведомили в Следственном управлении.

В рамках дела в администрации Ростова-на-Дону и областном минздраве, а также дома у бывшей главы управления здравоохранения города Надежды Левицкой, которая была уволена 27 октября, прошли обыски, сообщили ТАСС в администрации города.

По информации источника «Известий», дело было возбуждено на фоне широкого резонанса в СМИ, подтверждений тому, что смерти наступили в результате неосторожности, на данный момент нет.

В госпитале при ГБ № 20 12 октября, по данным городского управления здравоохранения, погибли 13 пациентов, причина смерти которых будет установлена по результатам патологоанатомической экспертизы. 13 октября там скончались шесть больных, а 14 октября — пятеро. Всего со дня открытия 5 мая и до 14 октября в госпитале при 20-й больнице умерли 274 пациента — на 12 октября пришлась 20-я часть всех смертей, писал портал «161.ru».

26 октября стало известно, что врач, дежуривший в 20-й больнице Ростова-на-Дону, упомянул нехватку кислорода в своем рапорте.

Он отметил, что перебои с подачей кислорода пациентам с коронавирусом в «красной» зоне начались еще вечером 11 октября. Врачам пришлось подключить резерв реанимации, чтобы обеспечить достаточную концентрацию подаваемой кислородной смеси к больным.

Позже этот запас закончился, только через 40 минут подача кислорода в основную систему возобновилась. Врач подчеркивает, что в этот промежуток времени он поставил в известность по телефону руководителя госпиталя и кислородную службу.