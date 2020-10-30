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В ЕК пригрозили Венгрии за переговоры с РФ по вакцине от COVID-19

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Еврокомиссия пригрозила Венгрии из-за переговоров о российской вакцине от коронавируса. Об этом заявил в пятницу, 30 октября, представитель ЕК Эрик Мамер.

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«Любая вакцина, закупаемая странами ЕС, должна полностью соответствовать стандартам качества ЕС и должна пройти процедуру сертификации на рынке Евросоюза. Если любая из стран ЕС закупит иностранную вакцину, которая не прошла сертификацию, Еврокомиссия будет вынуждена принять меры», — цитирует его ТАСС.

В этот день стало известно, что Венгрия ведет переговоры с Россией и Китаем на тему возможных поставок вакцины от COVID-19, сообщало агентство Reuters со ссылкой на венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

Кроме того, отмечалось, что первые партии препаратов могут поступить в Венгрию уже в декабре текущего или в январе 2021 года. Орбан выразил надежду, что к весне в стране будет доступ к нескольким вакцинам от коронавируса, а уже в апреле страна сможет победить пандемию.

Также Мамер заявлял, что вакцины, разработанные Россией или Китаем, никогда не станут частью стратегии вакцинации Евросоюза.

Между тем в этот же день в Евросовете сообщили, что вся система здравоохранения ЕС перегружена из-за новой вспышки инфекции и что в некоторых странах больницы фактически переполнены.

По словам еврокомиссара по вопросам здравоохранения и продовольственной безопасности Стеллы Кириакидес, лучший сценарий борьбы с СOVID-19 предусматривает появление вакцины в течение ближайших нескольких месяцев, в худшем случае вакцина не будет создана.

На прошлой неделе исполнительный директор Европейского агентства лекарственных средств Гвидо Рази заявил, что вакцинация от коронавирусной инфекции предположительно начнется в Европе весной-летом 2021 года.

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