Патрушев сообщил об активной религиозной вербовке мигрантов в России

Секретарь Совета безопасности Российской Федерации (СБ РФ) Николай Патрушев сообщил, что религиозные организации, в том числе и запрещенные на территории России, стали активно вербовать молодых людей в веру. Об этом он сказал в пятницу, 30 октября, на совещании по вопросам безопасности в Центральном федеральном округе (ЦФО).

По словам Николая Патрушева, запрещенные в Российской Федерации «Свидетели Иеговы» и «Международная церковь сайентологии» активно вовлекают в свою веру мигрантов.

Он отметил, что полиция выявила в 2019 году более 60 «спящих ячеек» различных экстремистских организаций.

«Экстремистскими объединениями, среди которых запрещенные в Российской Федерации «Свидетели Иеговы» (запрещена в РФ), «Международная церковь сайентологии» (запрещена в РФ), предпринимаются попытки укрепить свои позиции в России», — сказал он.

Патрушев пояснил, что чаще всего экстремистские организации вербуют молодых мигрантов, которые «не принимают социально-культурные устои российского общества».

Также секретарь СБ РФ сообщил, что радикальные исламские фундаменталисты активно начали вовлекать в свою веру молодых людей, которые традиционно не относятся к мусульманской культуре.

«В целях вовлечения молодежи в противоправную деятельность представителями радикальных исламских фундаменталистов активизирована работа по принятию ислама лицами, не относящимися традиционно к народностям мусульманской культуры», — привели слова Николая Патрушева в «РИА Новости».

В апреле 2017 года Верховный суд РФ признал религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской и запретил ее работу на территории России. На момент запрета организации в нее входило приблизительно 175 тыс. человек.

А в июле 2020 года Цюрихский суд в Швейцарии вынес беспрецедентное решение в отношении «Свидетелей Иеговы». Суд встал на сторону эксперта по культам, доктора философских наук Регины Шписс, которая раскритиковала принципы организации и обвинялась за это в клевете швейцарскими представителями «Свидетелей Иеговы».

Несмотря на толерантное отношение к религиозным организациям в стране, швейцарские политики вынуждены будут пересмотреть законодательство, а также решить, какие меры необходимо принять в отношении организации.