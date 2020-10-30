Власти Карелии объявили новый аукцион на ремонт моста через Неглинку

В Карелии продолжается поиск подрядчика на реконструкцию моста через реку Неглинку в Петрозаводске. Объявлен новый аукцион, соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Речь идет о переправе на улице Кирова, которую не закончила ремонтировать компания «ПроектКомСтрой». Фирме теперь грозит крупный штраф, пишет ИА «Карелinform».

Максимальная стоимость контракта составит 57 млн рублей. Средства выделят из федерального и республиканского бюджетов.

В связи с вынужденным поиском нового подрядчика мост будет сдан позже, чем планировалось изначально. Завершить реконструкцию должны до 31 декабря 2020 года.

19 октября сообщалось, что правительство Карелии нашло нового исполнителя на ремонт моста в Беломорском районе. Прежнему подрядчику выставлен штраф в размере 1 млн рублей.