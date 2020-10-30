Планируется увеличить финансирование программы развития якутского языка

Вопрос увеличения финансирования госпрограммы «Сохранение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия) на 2020-2024 годы» будет учтен при рассмотрении бюджета региона в Ил Тумэне. И.о. заместителя председателя правительства Якутии Сергей Местников подчеркнул, что человек должен получать образование по выбору на русском, государственном или на любом другом официальном языке того или иного региона. По его информации, в республике сегодня только 56% школ готовы создавать такие условия.

Одним из актуальных вопросов, по мнению и.о. вице-премьера, является то, как и кем используются результаты научных работ по сохранению и развитию государственных и официальных языков республики, передает ИА YakutiaMedia.

«Мы вложили в эти исследования бюджетные средства, но возможно они сегодня пылятся на полках. Эти труды должны быть эффективно использованы в работе. Нам нужно заняться этим», — сказал Сергей Местников. Он указал на необходимость внедрения в республике использования наименований на якутском языке в вывесках, географических наименованиях.

Ранее якутский язык появился в сервисе «Яндекс.Переводчик». Это стало возможно при содействии Национальной библиотеки Якутии и помощи энтузиастов, которые собрали около 50 тыс. фраз на якутском и их переводы на русский. Якутский язык теперь можно переводить на 98 языков и обратно. По данным переписи населения 2010 года, якутским владеют более 450 тыс. человек.