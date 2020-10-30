Судно «Валдай» запустят между Нижним Новгородом и Чебоксарами

В Чувашии предлагают запустить из Чебоксар до Нижнего Новгорода судно на подводных крыльях «Валдай-45Р». Вопрос обсуждался на встрече главы республики Олега Николаева с приволжским транспортным прокурором Дмитрием Коношем.

По словам Николаева, премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил покупку нескольких подобных судов для перевозок по реке, в том числе между регионами.

В первую очередь планируется запустить «Валдай» по маршруту Чебоксары – Казань. Однако маршрут Чебоксары – Нижний Новгород также не исключается.

«Валдай-45Р» вмещает 45 пассажиров. Он может преодолевать расстояние до 550 км со скоростью 75 км/ч, пишет ИА «НьюсНН».