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Судно «Валдай» запустят между Нижним Новгородом и Чебоксарами

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В Чувашии предлагают запустить из Чебоксар до Нижнего Новгорода судно на подводных крыльях «Валдай-45Р». Вопрос обсуждался на встрече главы республики Олега Николаева с приволжским транспортным прокурором Дмитрием Коношем.

По словам Николаева, премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил покупку нескольких подобных судов для перевозок по реке, в том числе между регионами.

В первую очередь планируется запустить «Валдай» по маршруту Чебоксары – Казань. Однако маршрут Чебоксары – Нижний Новгород также не исключается.

«Валдай-45Р» вмещает 45 пассажиров. Он может преодолевать расстояние до 550 км со скоростью 75 км/ч, пишет ИА «НьюсНН».

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