Двое мужчин погибли при пожаре в деревянном доме в Татарстане

В Тетюшском районе Татарстана при пожаре в доме в селе Бессоново погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по республике.

Пожар произошел утром в пятницу, 30 октября, в бревенчатом доме на улице Полевой. Общая площадь возгорания составила 40 кв. м, на этой же площади огонь локализовали и ликвидировали, пишет InKazan.ru.

Очевидцы сообщили пожарным, что в доме могут находиться два человека. В результате на месте были найдены тела мужчин 1952 и 1962 годов рождения.

Причины возникновения огня устанавливаются.

21 октября сообщалось, что в Чистополе (Республика Татарстан) проводится проверка по факту пожара в частном доме. Жертвами возгорания стали две женщины.