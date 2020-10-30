В АТОР допустили нахождение в Измире около сотни российских туристов

По предварительной оценке, в пострадавшем от землетрясения турецком Измире может быть не более 100 российских туристов. Об этом сообщила 30 октября исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Очень мало, по примерным подсчетам, может быть не более 100 как организованных, так и самостоятельных туристов», — сказала Ломидзе в разговоре с ТАСС.

В то же время исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова сообщила «РИА Новости», что организованных российских туристов в турецком Измире в настоящее время нет.

«Российские туроператоры сейчас не предлагают туристический продукт в район турецкого Измира, поэтому можно сказать, что организованных туристов там сейчас нет», — добавила она.

Ранее в этот же день посольство России в Турции сообщило, что не располагает данными о пострадавших россиянах в провинции Измир на западе республики.

Землетрясение в Измире привело к разрушению более 20 домов. По данным турецкой обсерватории Кандилли, занимающейся исследованием землетрясений, магнитуда составила 6,8.

По меньшей мере четыре человека погибли в результате землетрясения в провинции Измир, пишет «Газета.ру».