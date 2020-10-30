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В АТОР допустили нахождение в Измире около сотни российских туристов

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По предварительной оценке, в пострадавшем от землетрясения турецком Измире может быть не более 100 российских туристов. Об этом сообщила 30 октября исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

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«Очень мало, по примерным подсчетам, может быть не более 100 как организованных, так и самостоятельных туристов», — сказала Ломидзе в разговоре с ТАСС.

В то же время исполнительный директор Альянса туристических агентств Наталия Осипова сообщила «РИА Новости», что организованных российских туристов в турецком Измире в настоящее время нет.

«Российские туроператоры сейчас не предлагают туристический продукт в район турецкого Измира, поэтому можно сказать, что организованных туристов там сейчас нет», — добавила она.

Ранее в этот же день посольство России в Турции сообщило, что не располагает данными о пострадавших россиянах в провинции Измир на западе республики.

Землетрясение в Измире привело к разрушению более 20 домов. По данным турецкой обсерватории Кандилли, занимающейся исследованием землетрясений, магнитуда составила 6,8.

По меньшей мере четыре человека погибли в результате землетрясения в провинции Измир, пишет «Газета.ру».

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