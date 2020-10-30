Президент Таджикистана отправил в отставку правительство страны

Президент Таджикистана Эмомали Рахмон отправил 30 октября в отставку правительство страны, при этом обязав членов кабмина исполнять свои обязанности до образования нового состава. Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

«Правительству Республики Таджикистан в составе Премьер-министра, первого заместителя и заместителей Премьер-министра, министров, председателей государственных комитетов продолжить выполнение своих обязанностей до назначения новых членов Правительства Республики Таджикистан», — говорится в документе.

Ранее 30 октября в Душанбе прошла инаугурация вновь избранного президента Рахмона на пятый срок. Во Дворце наций главе государства вручили президентские символы, пишет «Газета.ру».

Выборы президента прошли в Таджикистане 11 октября. Действующего лидера поддержали более 90% избирателей. Четыре из пяти кандидатов набрали менее 8%.

За ходом голосования следили 122 международных наблюдателя от ОБСЕ, Межпарламентской ассамблеи СНГ, исполкома СНГ, ШОС, а также от России и Узбекистана.