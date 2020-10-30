Ремонт дороги к Коренной пустыни завершают в Курской области

В Золотухинском районе Курской области завершают реконструкцию дороги к Коренной пустыни. Каждый год по трассе проходит многотысячный крестный ход паломников со всей страны с чудотворной иконой «Знамение» Курская-Коренная.

Работы ведутся на участке трассы Курск–Поныри от въезда в село Долгое до пересечения улиц Мира и Электрической в местечке Свобода. Его протяженность составляет 4 км, пишет «Курская правда».

Как рассказал начальник участка Петр Трошин, сейчас на объекте задействованы 26 человек и четыре единицы техники. Специалисты обустраивают бетонные лотки, кладут плитку и асфальтируют съезды к домам, которых на трассе насчитывается около 170. Завершить обустройство тротуаров планируется в течение десяти дней, после чего останется установить дорожные знаки и нанести разметку.

Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Изначально завершить их предполагалось в течение двух лет, но благодаря дополнительному финансированию сроки существенно сократились.