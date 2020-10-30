Спортивной школе в Твери присвоят имя прославленного тренера Кириллова

В Твери региональной детско-юношеской спортивной школе будет присвоено имя заслуженного тренера России Юрия Кириллова. Решение принял губернатор Игорь Руденя в ответ на обращения граждан.

Как пишут «Тверские ведомости», Кириллов проработал в этом образовательном учреждении более 40 лет. Решение о присвоении иго имени школе было принято в День тренера, когда спортсмены говорят слова благодарности своим наставникам.

Кириллов внес большой вклад в развитие легкой атлетики в Тверской области. Он тренировал многих известных спортсменов, в том числе Дарью Клишину, российскую прыгунью в длину, серебряного призера чемпионата мира 2017 года, двукратную чемпионку Европы в помещении.

Губернатор также выступил с инициативой создать музей в школе, посвященный Кириллову, и установить мемориальную доску у входа в здание.