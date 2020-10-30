В дептрансе назвали основные причины ДТП на МКАД

Самой аварийной магистралью в Москве является МКАД. На автодороге ежедневно в среднем происходит два ДТП. Об этом 30 октября сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта столицы.

«За этот год из-за неправильного перестроения случилось 117 аварий, а нарушения допустимого расстояния — 228», — отмечается в сообщении ведомства.

Самые распространенные причины ДТП на магистрали — невнимательность при перестроении и несоблюдение дистанции.

В дептрансе призывают водителей быть внимательными при перестроениях и маневрировании, а также соблюдать правила дорожного движения.

1 июля сообщалось, что каждая десятая авария в России происходит при участии пьяного водителя, каждый четвертый участник такого ДТП погибает.

По словам главы ГИБДД России Михаила Черникова, большую роль в борьбе с «пьяными» ДТП играют меры профилактики. Так, в последние годы было усилено законодательство в отношении водителей, садящихся за руль в нетрезвом виде.