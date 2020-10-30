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Московский Кремль и Мавзолей Ленина закроют для посещения 4 ноября

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Доступ к Московскому Кремлю, Мавзолею Ленина и некрополю у Кремлевской стены будет закрыт для посетителей в День народного единства. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны (ФСО) России.

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«В связи с проведением государственных мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства, 4 ноября 2020 года, проход посетителей в Московский Кремль, Мавзолей Ленина и к некрополю у Кремлевской стены осуществляться не будет», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».

Вход для посещения Государственной Оружейной палаты и выставки «Алмазный фонд» будет открыт через Боровицкий проход.

Ранее в этот же день сообщалось, что уличные парковки в Москве будут бесплатными 4 ноября. Парковки со шлагбаумом будут работать в обычном платном режиме.

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