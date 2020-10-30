Школьников Приморского края привлекут к участию в проекте о ЗОЖ

Презентацию программы «Здоровый образ жизни — основа национальных целей развития» провел во Владивостоке первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по образованию и науке Геннадий Онищенко в ходе рабочей встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко. В ее рамках школьники узнают о культуре питания и безопасного образа жизни, приобретут экологические навыки.

«Мы постоянно держим на контроле вопрос качества школьных обедов, следим, чтобы дети занимались спортом и гармонично развивались, парни росли здоровыми и сильными допризывниками», — сказал Олег Кожемяко.

По словам Геннадия Онищенко, вовлечение молодого поколения в формирование мотивации у сверстников к ведению здорового образа жизни отвечает требованиям времени, передает ИА PrimaMedia.

«Ожидается, что максимальное количество школ с согласия родителей, при поддержке педагогов будут участвовать в этом проекте и станут примером для школьников из других регионов», — прокомментировал Онищенко.