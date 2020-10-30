Боксер Амос пообещал ответить Гукасяну за пощечину на дуэли взглядов

Соперник чемпиона WBA Asia South Эдгара Гукасяна Эммануэль Амос по прозвищу Снайпер пообещал ответить российскому бойцу на ринге за инцидент, произошедший на дуэли взглядов. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Уточняется, что после процедуры взвешивания Амос, боксер из Танзании, толкнул Гукасяна, тот, в свою очередь ударил соперника. Членам команд пришлось разнимать боксеров.

Амос позднее прокомментировал инцидент, заявив, что конфликт исчерпан и он собирается побить россиянина на ринге.

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«Я чемпион в своем регионе и ожидал большего уважения от Гукасяна во время взвешивания, это стало причиной произошедшего. Это шоу, конфликт исчерпан, теперь всё в порядке. Завтра я покажу, на что способен, и побью его», — заявил Амос.

Поединок между Амосом и Гукасяном пройдет в андеркарде большого боксерского турнира в Сочи 31 октября.

Всего в этот вечер состоится 10 поединков. Семь из них, включая бой россиянина Адлана Абдурашидова против танзанийца Пиалари Салума за пояс WBO Oriental в полусреднем весе, будет транслировать «Спорт-Экспресс».

Еще три, в том числе главный бой вечера между двукратным чемпионом мира в первом тяжелом весе по версиям IBF и WBA Муратом Гассиевым и «албанским Тайсоном» Нури Сефери, покажет РЕН ТВ.

Изначально предполагалось, что соперником Гассиева станет американец Кевин Джонсон, который ранее угрожал россиянину «закупаться лекарствами» перед боем. Однако потом он отказался от поединка, объяснив это проблемами с документами.

Затем соперником россиянина объявили албанца Сефера Сефери. Тот также отказался от поединка: он сообщил, что в его команде обнаружили заболевшего коронавирусом. В итоге выступить против Гассиева вызвался старший брат Сефера Нури, который выразил восхищение российским бойцом, назвав россиянина железным человеком, а себя — албанским Тайсоном. Для Гассиева это дебют в супертяжелом весе.