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«Тотальный диктант» без ошибок написали 14 брянцев из 405

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В Брянске подвели итоги всероссийской просветительской акции «Тотальный диктант». В общей сложности участие в акции приняли 405 жителей города, а без ошибок текст написали только 14 человек.

Как напоминает онлайн-издание «Брянские новости», в Брянской области акция состоялась в 10-й раз. Для проверки грамотности были организованы пять площадок. Диктант можно было написать и дома в онлайн-формате.

Тех, кто справился с задачей на «отлично», наградят призами 31 октября. В этот день будут подведены окончательные итоги «Тотального диктанта».

В этом году текст диктанта был посвящен основоположнику отечественной теоретической космонавтики Константину Циолковскому. Автор произведения — писатель Андрей Геласимов.

Впервые «Тотальный диктант» прошел в 2004 году.

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