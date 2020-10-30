Строительство двух спорткомплексов обсудили в мэрии Биробиджана

В Биробиджане планируют возвести два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа (ФОКОТ) на территориях лицея № 23 и школы № 7. Вопрос обсудили на совещании в мэрии, которое провел мэр Александр Головатый.

По словам мэра, территория около лицея является проблемной, поскольку в 2019 году ее подтопило. Чтобы избежать повторения ситуации, проектировщик предлагает обязательно произвести подсыпку участка, обустроить на нем водоприемные колодцы и другие необходимые объекты. Ситуация с территорией у школы № 7 намного лучше, пишет ИА EAOMedia.

В 2020 году предусмотрены финансовые средства на разработку проектно-сметной документации, само строительство планируется начать в 2021-м.

В сентябре сообщалось, что в Биробиджане рядом со школой № 5 началось строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа (ФОКОТ). Работы ведутся в рамках нацпроекта «Демография».