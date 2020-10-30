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Наличие лекарства от коронавируса проверили в аптеках Брянской области

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В аптеках Брянской области проверили наличие отечественного лекарства «Фавипиравир», торговые названия которого «Арепливир», «Коронавир» и «Авифавир».

Проверяющие выяснили, что препараты есть во многих аптеках и цены на них не завышены. В частности, лекарство нашли в аптеках «МЭТР», «Азон», «Сердце Брянска», «Брянскфармация» и «Милениум».

Специалисты предупреждают, что лечение COVID-19 этими препаратами допустимо только по рекомендации врача. Лекарства от коронавируса продаются только по рецепту, пишет NASHBRYANSK.RU.

30 октября в Минздраве России опровергли дефицит жизненно важного лекарственного препарата «Клексан». В ведомстве утверждают, что медицинские организации полностью обеспечены лекарством, которое применяется при терапии коронавирусной инфекции.

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