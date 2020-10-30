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Патрушев заявил о предотвращении пяти терактов в ЦФО за 2020 год

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В Центральном федеральном округе (ЦФО) предотвращено за год пять терактов, три из которых готовились в местах массового пребывания людей. Об этом заявил 30 октября директор ФСБ России Николай Патрушев.

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«Следует отметить, что благодаря работе органов безопасности и правоохранительных органов на территории округа предотвращено восемь преступлений террористического характера, включая пять террористических актов, три из которых готовились в местах массового пребывания людей», — сказал Патрушев выступая по видеосвязи на совещании по вопросам обеспечения национальной безопасности в ЦФО.

В конце прошлой недели президент России Владимир Путин отметил, что полученная от США информация не раз помогала предотвращать теракты на территории Российской Федерации.

Центр общественных связей ФСБ 22 октября сообщил о предотвращении террористического акта в московском регионе. По данным спецслужбы, был задержан выходец из Центральной Азии. Теракт планировался в одном из зданий органов власти.

В октябре МВД сообщило о росте террористических преступлений в России в 2020 году. В частности, с января по сентябрь 2020 года зарегистрировано 1851 преступление террористического характера (рост на 33,9%) и 651 преступление экстремистской направленности (рост на 43,4%).

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