Власти Франции дали посольствам распоряжение о повышении мер безопасности

Французские власти дали распоряжение посольствам республики в других странах усилить меры безопасности после нападения с ножом местного жителя в саудовском городе Джидда на охранника французского консульства. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщил глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по итогам совета обороны.

«Мы решили принять все меры, чтобы обеспечить безопасность наших интересов, наших граждан. Инструкции были даны нашим послам с тем, чтобы усилить безопасность», — цитирует его ТАСС.

30 октября стало известно, что во Франции правоохранители задержали 47-летнего мужчину в рамках расследования теракта в Ницце. Он получил ранение и был госпитализирован.

Нападение на прихожан церкви Нотр-Дам в Ницце произошло утром в четверг, 29 октября. Погибли три человека: две женщины и 55-летний работник церкви. По предварительным данным, нападавший обезглавил одну из жертв. Еще несколько человек пострадали.

Мэр города Кристиан Эстрози заявил, что нападавший не переставал повторять «Аллах акбар!». Президент Франции Эммануэль Макрон назвал произошедшее терактом.

По данным антитеррористической прокуратуры страны, злоумышленник 1999 года рождения является выходцем из Туниса. Во Францию он прибыл 9 октября, при нем были найдены Коран и два мобильных телефона, а также документ итальянского Красного Креста.

Также известно, что в сентябре мужчина прибыл в Италию, где числился подозреваемым по делу об организации незаконной миграции.

Позднее в тот же день в Авиньоне полицейские ликвидировали мужчину, пытавшегося совершить нападение на правоохранителей, а в Лионе был задержан вооруженный человек, готовивший атаку на пассажиров трамвая.