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«Точка роста» появилась в сельской школе Корсаковского района Сахалина

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В школе села Раздольное Корсаковского городского округа Сахалинской области ведется подготовка к открытию «Точки роста». Об этом сообщает пресс-служба администрации ГО.

В школе уже завершились ремонтные работы, закуплено необходимое оборудование. Каждая зона оформляется по всем требованиям. Большое внимание будет уделено развитию логического мышления, пишет ИА SakhalinMedia.

Для нас это уверенный шаг вперед. Не все ученики могут заниматься в кружках и объединениях, выезжая в Корсаков. Теперь это доступно здесь, в школе, которая постепенно становится местом притяжения для учащихся и младших, и старших классов», — говорит и.о. директора школы Юлия Мугаттарова.

«Точки роста» создаются в рамках нацпроекта «Образование». До конца 2023 года они появятся во всех школах Сахалина и Курил.

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