Школьнице избрали домашний арест за вооруженное нападение под Челябинском

Красноармейский районный суд в Челябинской области отправил под домашний арест 15-летнюю школьницу, которой предъявлено обвинение в покушении на убийство 14-летней знакомой. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе суда.

«Красноармейский районный суд избрал меру пресечения обвиняемой в виде домашнего ареста на срок до 25 декабря», — говорится в сообщении.

Ранее, 27 октября, управление Следственного комитета России (СК РФ) по Челябинской области предъявило обвинение в покушении на убийство 15-летней школьнице, которая ударила свою сверстницу ножом.

Инцидент произошел вечером 24 октября. Сообщается, что между подростками произошел конфликт, в результате которого школьница нанесла ножевое ранение 14-летней знакомой. Пострадавшую госпитализировали.