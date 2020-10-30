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Школьнице избрали домашний арест за вооруженное нападение под Челябинском

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Красноармейский районный суд в Челябинской области отправил под домашний арест 15-летнюю школьницу, которой предъявлено обвинение в покушении на убийство 14-летней знакомой. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе суда.

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По одной из версий, 18-летний нижегородец мог планировать расправу в своем учебном заведении

«Красноармейский районный суд избрал меру пресечения обвиняемой в виде домашнего ареста на срок до 25 декабря», — говорится в сообщении.

Ранее, 27 октября, управление Следственного комитета России (СК РФ) по Челябинской области предъявило обвинение в покушении на убийство 15-летней школьнице, которая ударила свою сверстницу ножом.

Инцидент произошел вечером 24 октября. Сообщается, что между подростками произошел конфликт, в результате которого школьница нанесла ножевое ранение 14-летней знакомой. Пострадавшую госпитализировали.

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