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В Женеве началась встреча глав МИД Армении и Азербайджана

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Встреча глав МИД Армении и Азербайджана Зограба Мнацаканяна и Джейхуна Бахрамова стартовала в Женеве при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Об этом сообщила 30 октября пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Армении Анна Нагдалян.

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«В Женеве стартовала встреча главы МИД Армении Зограба Мнацаканяна с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым», — написала она на своей странице в Facebook.

Ранее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в очередной раз подчеркнул, что введение миротворцев в зону карабахского конфликта возможно только с согласия обеих сторон.

Несколько дней назад президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Баку будет говорить на переговорах с Ереваном в Женеве о возвращении Азербайджану Лачинского и Кельбаджарского районов, а также части Агдамского района.

В Москве 9 октября стороны договорились о перемирии, которое было сорвано. Затем были достигнуты еще два соглашения о режиме прекращения огня — последнее вступило в силу 26 октября после переговоров в США. Оно также не соблюдается сторонами конфликта.

Армения и Азербайджан оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с 1988 года. Тогда автономная область заявила о выходе из состава Азербайджанской ССР, после нескольких лет военных действий Баку потерял контроль над этой территорией.

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