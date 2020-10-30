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Дорожные работы в Хабаровске завершат к середине ноября

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Дорожным строителям в Хабаровске осталось доделать пять объектов. Полное завершение работ намечено на 15 ноября, но подрядчики намерены справиться со всеми задачами гораздо раньше.

Как рассказал начальник отдела городского управления благоустройства Дмитрий Панащатенко, сейчас бригады дорожников трудятся на улицах Блюхера, Мухина и в переулке Облачном, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу администрации Хабаровска.

В ближайшее время финиширует масштабная реконструкция улицы Краснореченской, магистраль станет шестиполосной. Сейчас дорожники устанавливают оставшиеся сегменты металлических пешеходных ограждений, доделывают тротуары в местах примыкания к жилым домам и восстанавливают нарушенное благоустройство. Улицу Шелеста откроют в первых числах ноября.

Напомним, в Хабаровске в ближайшие пять лет реконструируют Тихоокеанскую улицу. Стоимость работ специалисты предварительно оценили в 1,5 млрд рублей. На участке от Поселковой улицы до путепроводной развязки на депо-2 расширят проезжую часть, построят подземный и надземный переходы, сделают новые тротуары и вынесут инженерные коммуникации. Ремонт будет проводиться поэтапно. Часть работ выполнят уже в 2021-м, а остальные — в последующие 3–4 года.

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