Россиянка Галкина опровергла свою причастность к сбору компромата на Трампа

Россиянка Ольга Галкина, которую газета The Wall Street Journal (WSJ) назвала «источником компромата» на президента США Дональда Трампа, 30 октября заявила, что находится в России, и опровергла все обвинения в свой адрес.

«Я нахожусь в Российской Федерации», — коротко ответила Галкина на соответствующий вопрос «РИА Новости».

Она отметила, что все заявления в американской прессе о ней — ложь. При этом рассказала, что знает фигурировавшего в статье WSJ как «связанного с американскими шпионами» Игоря Данченко.

«Мы учились вместе в школе, но вопрос в том, что после этого он уехал работать и учиться в Америку. И мы долгое время не виделись. Вот в чем дело. История в том, что мы дружили. И он мне помогал», — добавила Галкина.

Ольга Галкина — 40-летняя уроженка Перми. По версии WSJ, она якобы собирала компромат на Трампа по просьбе Данченко, который работал на экс-сотрудника британских спецслужб Кристофера Стила, пишет «Газета.ру».

В статье также отмечается, что в момент получения заказа летом 2016 года Галкина работала на Кипре в компании XBT Holding российского бизнесмена Алексея Губарева.

На прошлой неделе Данченко заявил, что стал жертвой клеветнической кампании и не имеет отношения к Москве. Он также подчеркнул, что опасается за свою жизнь и может подать в суд на Трампа.

В 2015 году сторонники Демократической партии и противники Трампа наняли исследовательскую фирму Fusion GPS под руководством Гленна Симпсона для составления негативного досье на Трампа. Позже к работе подключили Стила. Портал BuzzFeed опубликовал документ, где утверждалось, что «российские агенты» обладают компрометирующей информацией о Трампе.