На первом энергоблоке БелАЭС выполнили пробный пуск турбины

Пробный пуск турбины успешно выполнен на первом энергоблоке Белорусской АЭС. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Белоруссии.

«Успешно осуществлен так называемый первый толчок турбины на мощности реактора 35%», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

Турбину прокрутили на холостом ходу и поэтапно увеличили количество оборотов до проектных значений в 3 тыс. оборотов в минуту, уточняет RT.

В Минэнерго отметили, что пуск турбины является одной из важных операций при подготовке энергоблока к началу выработки электроэнергии.

11 октября в реакторе первого энергоблока станции была успешно запущена управляемая цепная реакция деления.

Первый блок Белорусской АЭС запустили 7 августа, и в этот же день на нем началась загрузка ядерного топлива.