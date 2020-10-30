Прямой эфир

На первом энергоблоке БелАЭС выполнили пробный пуск турбины

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Пробный пуск турбины успешно выполнен на первом энергоблоке Белорусской АЭС. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщили в пресс-службе министерства энергетики Белоруссии.

В поисках энергонезависимости: чего Минск ждет от Вашингтона
Удастся ли Белоруссии обойтись без российской нефти

«Успешно осуществлен так называемый первый толчок турбины на мощности реактора 35%», — цитирует сообщение ведомства «РИА Новости».

Турбину прокрутили на холостом ходу и поэтапно увеличили количество оборотов до проектных значений в 3 тыс. оборотов в минуту, уточняет RT.

В Минэнерго отметили, что пуск турбины является одной из важных операций при подготовке энергоблока к началу выработки электроэнергии.

11 октября в реакторе первого энергоблока станции была успешно запущена управляемая цепная реакция деления.

Первый блок Белорусской АЭС запустили 7 августа, и в этот же день на нем началась загрузка ядерного топлива.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020