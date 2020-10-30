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Почти 200 деревьев и 500 кустарников высадили в Магадане за лето

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В Магадане летом прошли масштабные работы по озеленению улиц и дворов. Сотрудники комбината зеленого хозяйства высадили 194 дерева и 500 кустарников.

Как сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе мэрии города, также специалисты уложили более 2,1 тыс. кв. м газона и высадили около 180 тыс. растений в клумбы и вазоны. Работы велись как во дворах, так и возле ремонтируемых дорог, объяснил и.о. руководителя предприятия КЗХ Рустам Солихов.

Кроме того, рабочие установили 45 лавочек и урн, один детский игровой комплекс.

В рамках программы «Исполнение наказов избирателей депутатам Магаданской городской думы» сотрудники предприятия высадили еще 90 деревьев, 280 кустарников, установили три детских игровых комплекса, 12 малых архитектурных форм и ограждение.

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