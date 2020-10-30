В Москве выписали более 113 тыс. штрафов за нарушение режима изоляции

Москвичи получили свыше 113 тыс. штрафов за нарушение режима изоляции. Такие данные привели в пятницу, 30 октября, в Главном контрольном управлении столицы.

«На данный момент в системе более 113 тыс. штрафов за нарушение режима изоляции», — заявили «РИА Новости» в Главконтроле.

Таким образом, в управлении ответили на вопрос, продолжают ли москвичи нарушать обязательную самоизоляцию и какое количество штрафов уже выписано.

В Москве обязательную самоизоляцию должны соблюдать больные ОРВИ, а также пациенты с подтвержденным коронавирусом или контактировавшие с ними. При этом пациентам с симптомами ОРВИ, сдавшим отрицательный тест на коронавирус, не нужно находиться на изоляции в течение 14 дней.

Ранее в этот же день глава московского Главконтроля Евгений Данчиков рассказал, что свыше 9 тыс. нарушений антикоронавирусных мер с сентября зафиксировали в столичных магазинах, торговых и развлекательных центрах.

Все магазины и другие закрытые пространства города, где бывает большое скопление людей, обязаны следить за соблюдением санитарных требований на своей территории, напомнил он.

Также он отметил, что с 1 сентября за нарушение масочного режима на территории Москвы были привлечены к административной ответственности более 66 тыс. человек.

В Москве с начала распространения инфекции зафиксировано 419 196 случаев коронавируса, скончались 6713 человека, выздоровели — 307 816.

Всего в стране к 30 октября выявлено 1 599 976 случаев COVID-19 в 85 регионах. Зафиксировано 27 656 летальных исходов, выздоровели 1 200 560 человек.

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