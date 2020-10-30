Прямой эфир
Сюжет:

В Москве выписали более 113 тыс. штрафов за нарушение режима изоляции

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Москвичи получили свыше 113 тыс. штрафов за нарушение режима изоляции. Такие данные привели в пятницу, 30 октября, в Главном контрольном управлении столицы.

«На данный момент в системе более 113 тыс. штрафов за нарушение режима изоляции», — заявили «РИА Новости» в Главконтроле.

Отложенное действие: СОVID повреждает органы уже после выздоровления
Ученые считают, что коронавирус атакует красный костный мозг, фрагменты которого находят в печени, почках и других органах 

Таким образом, в управлении ответили на вопрос, продолжают ли москвичи нарушать обязательную самоизоляцию и какое количество штрафов уже выписано.

В Москве обязательную самоизоляцию должны соблюдать больные ОРВИ, а также пациенты с подтвержденным коронавирусом или контактировавшие с ними. При этом пациентам с симптомами ОРВИ, сдавшим отрицательный тест на коронавирус, не нужно находиться на изоляции в течение 14 дней.

Ранее в этот же день глава московского Главконтроля Евгений Данчиков рассказал, что свыше 9 тыс. нарушений антикоронавирусных мер с сентября зафиксировали в столичных магазинах, торговых и развлекательных центрах.

Все магазины и другие закрытые пространства города, где бывает большое скопление людей, обязаны следить за соблюдением санитарных требований на своей территории, напомнил он.

Также он отметил, что с 1 сентября за нарушение масочного режима на территории Москвы были привлечены к административной ответственности более 66 тыс. человек.

В Москве с начала распространения инфекции зафиксировано 419 196 случаев коронавируса, скончались 6713 человека, выздоровели — 307 816.

Всего в стране к 30 октября выявлено 1 599 976 случаев COVID-19 в 85 регионах. Зафиксировано 27 656 летальных исходов, выздоровели 1 200 560 человек.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020