Наркотики нашли у бортпроводниц «Аэрофлота» в аэропорту Шереметьево

Две бортпроводницы «Аэрофлота», прилетевшие в Москву из Нью-Йорка, задержаны с наркотиками в аэропорту Шереметьево. Об этом в пятницу, 30 октября, сообщает телеканал РЕН ТВ.

Сотрудники Шереметьевской таможни изъяли у них более 3,8 кг масла каннабиса. Бортпроводницы перевозили запрещенное вещество в пластмассовых бутылках из-под американского шампуня.

В аэропорту провели экспресс-тест, который указал на наличие в емкостях из-под шампуней наркотических средств.

В Химках правоохранители задержали еще одного члена экипажа. У него нашли и изъяли три бутылки из-под шампуня, в которых было примерно 2,8 кг масла каннабиса.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до 1 млн рублей. Сейчас бортпроводники находятся под стражей.

Ранее, 29 октября, в Московской области полицейские задержали водителя машины, который подозревается в попытке сбыта более 2 кг наркотиков. Возбуждено уголовное дело о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств. Подозреваемый заключен под стражу.