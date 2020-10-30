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Строительство нового детсада завершат в Татарстане до конца года

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В селе Биектау Рыбно-Слободского района Татарстана завершается строительство нового детского сада, рассчитанного на 50 воспитанников. Об этом сообщает пресс-служба инспекции Госстройнадзора республики.

В здании детсада обустроили групповые ячейки с игровыми и спальными комнатами, буфетной. Также в нем разместили музыкальный и физкультурный залы, пищеблок, буфетную. На улице построена игровая площадка, пишет ИА «Татар-информ».

Сотрудники Госстройнадзора должны провести итоговую проверку, во время которой проинспектируют выполненные работы на соответствие проектной документации. Сдать объект в эксплуатацию планируется до конца года.

До 2022 года власти республики намерены полностью решить проблему нехватки мест в детских садах региона.

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