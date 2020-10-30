Джабаров прокомментировал маркировку поста RT о выборах в США

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал в пятницу, 30 октября, решение Twitter об ограничениях в отношении репортажа англоязычной версии телеканала RT о выборах президента США.

«Американцы всех учат демократии, а сами об этом слышать не хотят. Они никогда не пускают к себе (на выборы. — Ред.) и не приглашают наблюдателей, они учат все страны, как надо голосовать и проводить предвыборные кампании. Что касается их самих, они считают, что это внутреннее дело США», — заявил сенатор в беседе с RT.

Также Джабаров отметил, что в данном случае действия соцсети достаточно закономерны.

«Поведение Twitter понятно: это тоже американская сеть. Надо спокойно реагировать на это», — добавил он.

Ранее Twitter отметил репортаж RT о выборах президента в Соединенных Штатах как вводящий в заблуждение. Ограничение было наложено на публикацию от 29 октября. В примечании говорится, что «этот твит содержит спорный контент, который может вводить в заблуждение». Соцсеть отключила возможность делать ретвиты поста.

30 октября Роскомнадзор направил администрации Twitter требование о снятии ограничений к репортажу телеканала RT. В сообщении ведомства отмечается, что ограничения на материалы российских СМИ расцениваются как акт цензуры, которые нарушают принципы обеспечения свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.

Регулятор подчеркнул, что «подобные действия соцсети являются попыткой скрыть от мировой, в том числе российской, общественности публикуемую Russia Today информацию о нарушениях во время проведения выборов в США», передает RNS.

В начале августа представители Twitter сообщили, что начнут маркировать страницы правительственных чиновников и СМИ, подконтрольных государству, подписью «Правительственная учетная запись, Россия». В частности, такая маркировка появилась на аккаунтах президента РФ Владимира Путина, российского правительства и зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. Подписями «Государственное издание, Россия» были отмечены страницы «РИА Новости», ТАСС, RT, «Вестей» и ряда других СМИ.

Позднее Twitter ввел ряд ограничений перед выборами в США. Соцсеть запретила заранее говорить о победе одного из кандидатов до объявления результатов голосования. Подобные сообщения получают особые пометки. Твиты, в которых администрация сервиса увидит попытки вмешательств в выборы, будут удалять. Лайкать публикации некоторых блогеров и политиков запретят. Заморозка коснется профилей тех, у кого более 100 тыс. подписчиков.