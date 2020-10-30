Боеприпас времен ВОВ обнаружили у частного дома в Ленинградской области

В Тосненском районе Ленинградской области обнаружили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает телеканал «78» со ссылкой на источник в экстренных службах.

Снаряд нашли утром в пятницу, 30 октября, возле частного дома на Ленинградской улице в деревне Ям-Ижора. Его длина достигала 30 см.

Прибывшие специалисты вывезли боеприпас для утилизации.

20 октября 15-летний мальчик погиб в детско-юношеском центре «Созвездие» в подмосковной Лобне, когда без присмотра взрослых пытался разобрать найденный боеприпас. По предварительной информации, у подростка в руках сдетонировал противотанковый патрон, повредив тому артерию.