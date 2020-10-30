Два корпуса детской поликлиники построят в Липецке

В Липецке постоят поликлинику на месте городской детской больницы № 2, снесенной летом 2019 года. Проект освоения территории уже готов, он прошел экспертизу и утвержден.

Как рассказали GOROD48 в региональном управлении архитектуры и строительства, после выделения денег на строительство проведут тендер по выбору подрядчика. По проекту два корпуса поликлиники должны построить за 1 год и 8 месяцев.

В первом корпусе, состоящем из трех этажей, будут вести прием пациентов, а второй одноэтажный отдадут под лаборатории.

В середине октября сообщалось, что в Липецкую область в ближайшее время поступит 15 новых автомобилей скорой помощи. Это должно повысить доступность медицинской помощи и сократить время ожидания бригад экстренной службы.